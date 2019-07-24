В Томской области полицейские вывели из леса заблудившуюся женщину
28-летняя жительница поселка в Тегульдетском районе ушла собирать ягоды в лесу и не вернулась, сообщает пресс-служба областного МВД. Полицейские, сотрудники МЧС и народные дружинники смогли найти ее в тайге на следующий день.
Сообщение о потерявшейся женщине поступило в дежурную часть ОМВД по Тегульдетскому району вечером 20 июля. Полицейские прибыли на место и собрали поисковую группу из местных жителей, народных дружинников и сотрудников МЧС.
Разделившись на несколько групп, стражи порядка углубились в лес, окликая пропавшую женщину по имени, в том числе с использованием специальных средств: электромегафон, а также сигнальный пистолет и ракеты, — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Томской области. — В общей сложности был организован поиск в лесисто-болотистой местности площадью не менее 25 квадратных километров.
Поисковики смогли найти женщину уже на следующий день, 21 июля. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?