В Томской области полицейские вывели из леса заблудившуюся женщину

Разделившись на несколько групп, стражи порядка углубились в лес, окликая пропавшую женщину по имени, в том числе с использованием специальных средств: электромегафон, а также сигнальный пистолет и ракеты, — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Томской области. — В общей сложности был организован поиск в лесисто-болотистой местности площадью не менее 25 квадратных километров.