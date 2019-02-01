Добрые новости
01 февраля,
2019
1
фото
Новости

В Томской области планируют расселить несколько малонаселенных деревень

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков отметил, что органы местного самоуправления нескольких поселков региона вносили предложения по переселению. В ближайшие годы один-два таких населенных пункта, где в сумме живут около 20 семей, переселят в более крупные.

В Томской области планируют расселить несколько малонаселенных деревень


Работу по переселению необходимо проводить, но нужно, чтобы к ней были готовы все жители поселка, — рассказал Анатолий Рожков. — Мы показываем органам местного самоуправления предложения по переселению, отмечаем расходы на содержание автобусов и тому подобное. Сейчас в разработке находятся предложения по изменению территории семи малых поселков. Как правило, небольшие населенные пункты прикреплены к медучреждениям в более крупных поселках. И если «скорая» уезжает в малый поселок на три-четыре часа, то основной остается без медицинских работников. Понятно, что эффективность использования бюджетных средств в таких случаях очень низкая.

По словам замгубернатора, переселение людей из малочисленных поселков должно окупиться за счет исчезновения расходов на их обслуживание. Однако для начала расселения нужно проработать финансирование процесса и получить согласие всех жителей поселка, а последнее нередко становится проблемой. 


По информации на сайте администрации Томской области, в регионе насчитывается 115 сельских поселений и 578 населенных пунктов. Как отметил Анатолий Рожков, за последние годы ликвидации населенных пунктов в Томской области не было. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.