В Томской области планируют расселить несколько малонаселенных деревень

Замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков отметил, что органы местного самоуправления нескольких поселков региона вносили предложения по переселению. В ближайшие годы один-два таких населенных пункта, где в сумме живут около 20 семей, переселят в более крупные.

Работу по переселению необходимо проводить, но нужно, чтобы к ней были готовы все жители поселка, — рассказал Анатолий Рожков. — Мы показываем органам местного самоуправления предложения по переселению, отмечаем расходы на содержание автобусов и тому подобное. Сейчас в разработке находятся предложения по изменению территории семи малых поселков. Как правило, небольшие населенные пункты прикреплены к медучреждениям в более крупных поселках. И если «скорая» уезжает в малый поселок на три-четыре часа, то основной остается без медицинских работников. Понятно, что эффективность использования бюджетных средств в таких случаях очень низкая.

По словам замгубернатора, переселение людей из малочисленных поселков должно окупиться за счет исчезновения расходов на их обслуживание. Однако для начала расселения нужно проработать финансирование процесса и получить согласие всех жителей поселка, а последнее нередко становится проблемой.





По информации на сайте администрации Томской области, в регионе насчитывается 115 сельских поселений и 578 населенных пунктов. Как отметил Анатолий Рожков, за последние годы ликвидации населенных пунктов в Томской области не было.