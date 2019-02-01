В Томской области перебои с льготными лекарствами для людей с сахарным диабетом
Томичка Галина Воронина обратилась в редакцию ТВ2 с жалобой на то, что не может приобрести льготные лекарства, необходимые при диабете. Директор фонда «ДИА-МиР» Валерия Скрябина отметила, что лекарства должны поступить в начале февраля.
«В вашем интервью прокурор Октябрьского района Томска Дмитрий Лябогор сказал, что после проведенных мероприятий права граждан на получение льготных лекарств восстановлены. Но сейчас в Томске их снова нет. Я веду речь о лекарствах от диабета, например, «Метформине». Его нет во всем городе уже несколько месяцев. Горячая линия по льготным лекарствам отвечает, что ждут поставок, но неизвестно, когда дождутся. Приходится покупать этот жизненно необходимый препарат, а это 300-400 рублей в месяц (нужен он постоянно и пожизненно)», — рассказала Галина Воронина.
В свою очередь директор фонда «ДИА-МиР» Валерия Скрябина отметила, что подобные сложности с получением лекарств возникают в конце или в начале года.
«Завершаются запасы прошлого года, происходит аукцион по закупке лекарств. И, к сожалению, в связи с праздничными днями, объявлением аукциона и его длительностью следующая поставка лекарственных средств происходит в конце января — начале февраля. Обычно в середине февраля все лекарства уже есть», — рассказала она.
«Для срочных нужд пациентов всегда есть горячая линия, главный эндокринолог области, главный детский эндокринолог, которые по запросу граждан находят необходимые лекарства в кратчайшие сроки из так называемых неприкосновенных запасов. Они всегда есть и по нуждам граждан всегда реализуются в такие моменты», — добавила Скрябина.
Добавим, как сообщает пресс-служба обладминистрации, пациенты с сахарным диабетом, имеющие инвалидность и находящиеся на инсулиновой помпе, смогут бесплатно получать расходные материалы — набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы. В Томской области проживают 213 таких пациентов, из них 61 — дети в возрасте до 18 лет.
«Такое нововведение очень важно для людей, страдающих диабетом: в среднем стоимость одной упаковки набора к инсулиновой помпе достигает 9 тысяч рублей, а резервуара к ней — в пределах 150 рублей», — рассказала представитель департамента здравоохранения Томской области Елена Потягайлова.
Дети, нуждающиеся в таких расходных материалах, получают их бесплатно с 2016 года за счет средств регионального бюджета. В течение 2018-го ребятишкам выдано 1290 наборов.
Кроме того, департамент здравоохранения вместе с медорганизациями Томской области занимается подготовкой информации о потребности в расходных материалах к инсулиновой помпе для пациентов старше 18 лет, имеющих инвалидность и страдающих диабетом. Завершить эту работу планируется в конце апреля.
На территории Томской области в регистр граждан, страдающих сахарным диабетом, включено 36 149 человек — 35 877 взрослых и 272 ребенка в возрасте до 18 лет. Из них в Томске проживают 48,6% взрослых и 37,9% детей. Сахарным диабетом с потребностью в инсулине страдают 7 462 человек (20,64 % от общего числа больных) и у 28 687 человек (79,36 %) сахарный диабет без потребности в инсулине.
В 2019 году на льготное лекарственное обеспечение регион направит более 878 миллионов рублей, из них 323,1 миллиона — это средства федерального бюджета, еще 555,7 млн рублей — выделены из областной казны.
Как сообщила председатель комитета организации лекарственного обеспечения облздрава Елена Потягайлова, в 2018 году жители Томской области бесплатно получили медикаментов на сумму 837,3 млн рублей, правом на льготные лекарства воспользовались 74 434 человека.
Так, на препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний областной бюджет направил 154,6 млн рублей. Дополнительно регион получил средства на развитие паллиативной помощи, из которых 7 млн рублей пошли на покупку лекарственных наркотических препаратов для проведения противоболевой терапии.
«Помимо этого, еще 965 пациентов получили на 387 миллионов рублей препараты по федеральной программе обеспечения семи высокозатратных заболеваний — миелолейкоз, гемофилия и другие», — пояснила Елена Потягайлова.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?