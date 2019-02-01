В Томской области перебои с льготными лекарствами для людей с сахарным диабетом

Томичка Галина Воронина обратилась в редакцию ТВ2 с жалобой на то, что не может приобрести льготные лекарства, необходимые при диабете. Директор фонда «ДИА-МиР» Валерия Скрябина отметила, что лекарства должны поступить в начале февраля.

«В вашем интервью прокурор Октябрьского района Томска Дмитрий Лябогор сказал, что после проведенных мероприятий права граждан на получение льготных лекарств восстановлены. Но сейчас в Томске их снова нет. Я веду речь о лекарствах от диабета, например, «Метформине». Его нет во всем городе уже несколько месяцев. Горячая линия по льготным лекарствам отвечает, что ждут поставок, но неизвестно, когда дождутся. Приходится покупать этот жизненно необходимый препарат, а это 300-400 рублей в месяц (нужен он постоянно и пожизненно)», — рассказала Галина Воронина.





В свою очередь директор фонда «ДИА-МиР» Валерия Скрябина отметила, что подобные сложности с получением лекарств возникают в конце или в начале года.





«Завершаются запасы прошлого года, происходит аукцион по закупке лекарств. И, к сожалению, в связи с праздничными днями, объявлением аукциона и его длительностью следующая поставка лекарственных средств происходит в конце января — начале февраля. Обычно в середине февраля все лекарства уже есть», — рассказала она.





«Для срочных нужд пациентов всегда есть горячая линия, главный эндокринолог области, главный детский эндокринолог, которые по запросу граждан находят необходимые лекарства в кратчайшие сроки из так называемых неприкосновенных запасов. Они всегда есть и по нуждам граждан всегда реализуются в такие моменты», — добавила Скрябина.