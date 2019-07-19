В Томской области ожидаются грозы и град

Томский гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в городе и по области в субботу, 20 июля.





Ожидаются небольшие, средние и сильные дожди, ливни, грозы, в некоторых районах возможен град. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.





При сильном ветре рекомендуется не находиться на улице, особенно вблизи шатких конструкций. В грозу стоит воздерживаться от купания в водоемах. Лучше всего находиться в помещении, не разговаривать по мобильному телефону и минимизировать использование электроприборов.