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19 июля,
2019
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В Томской области ожидаются грозы и град

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томский гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в городе и по области в субботу, 20 июля. 


Ожидаются небольшие, средние и сильные дожди, ливни, грозы, в некоторых районах возможен град. Порывы ветра будут достигать   18 м/с.


При сильном ветре рекомендуется не находиться на улице, особенно вблизи шатких конструкций. В грозу стоит воздерживаться от купания в водоемах. Лучше всего находиться в помещении, не разговаривать по мобильному телефону и минимизировать использование электроприборов.

В Томской области ожидаются грозы и град
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