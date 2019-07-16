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16 июля,
2019
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В Томской области ожидается ухудшение погоды

ТВ2
ТВ2
48 минут назад

В ближайшие дни погода в Томской области может значительно ухудшиться, передает региональная пресс-служба ГУ МЧС.


По данным Томского гидроментцентра 17-19 июля по области и в городе ожидаются небольшие, умеренные и местами сильные дожди, ливни, грозы, в отдельных районах возможен град в дневное время и порывы ветра до 18 м/с.


В управлении МЧС предупреждают о том, что из-за  непогоды могут возникнуть чрезвычайные происшествия, аварии на объектах топливно-энергетического комплекса. Возможны нарушения в работе транспорта. Спасатели рекомендуют пережидать порывы ветра в помещении, а на улице избегать шатких конструкций.

В Томской области ожидается ухудшение погоды
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