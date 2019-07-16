Новости
В Томской области ожидается ухудшение погоды
48 минут назад
В ближайшие дни погода в Томской области может значительно ухудшиться, передает региональная пресс-служба ГУ МЧС.
По данным Томского гидроментцентра 17-19 июля по области и в городе ожидаются небольшие, умеренные и местами сильные дожди, ливни, грозы, в отдельных районах возможен град в дневное время и порывы ветра до 18 м/с.
В управлении МЧС предупреждают о том, что из-за непогоды могут возникнуть чрезвычайные происшествия, аварии на объектах топливно-энергетического комплекса. Возможны нарушения в работе транспорта. Спасатели рекомендуют пережидать порывы ветра в помещении, а на улице избегать шатких конструкций.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?