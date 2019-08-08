В Томской области открыли дополнительный мост через Яю

В регионе открылось движение по дополнительному понтонному мосту через реку Яя недалеко от села Больше-Дорохово, сообщает обладминистрация.

Накануне дорожники установили дополнительный наплавной мост грузоподъемностью до 80 тонн через реку Яя и провели технические испытания для ввода его в эксплуатацию. Мост должен обеспечить транспортную доступность Зырянского и Тегульдетского районов. Он подходит для движения транспортных средств общей массой свыше 15 тонн.





«Ранее движение транспортных средств общей массой свыше 15 тонн осуществлялось по существующему понтонному мосту в реверсивном режиме. Установка дополнительного понтонного моста обеспечит бесперебойное движение транспортных средств в прямом и обратном направлении», — говорится в сообщении.





Машины общей массой до 15 тонн будут двигаться по железобетонному мосту в реверсивном режиме. Для информирования водителей установили средства организации дорожного движения.





«На данном участке дороги организовано круглосуточное дежурство сотрудников Томскавтодора. Просим водителей руководствоваться установленными средствами организации дорожного движения», — подчеркнул начальник департамента дорожной деятельности Юрий Баев.