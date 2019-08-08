Добрые новости
08 августа,
2019
1
фото
Новости

В Томской области открыли дополнительный мост через Яю

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В регионе открылось движение по дополнительному понтонному мосту через реку Яя недалеко от села Больше-Дорохово, сообщает обладминистрация. 

В Томской области открыли дополнительный мост через Яю
Фото: администрация Томской области

Накануне дорожники установили дополнительный наплавной мост грузоподъемностью до 80 тонн через реку Яя и провели технические испытания для ввода его в эксплуатацию. Мост должен обеспечить транспортную доступность Зырянского и Тегульдетского районов. Он подходит для движения транспортных средств общей массой свыше 15 тонн.


«Ранее движение транспортных средств общей массой свыше 15 тонн осуществлялось по существующему понтонному мосту в реверсивном режиме. Установка дополнительного понтонного моста обеспечит бесперебойное движение транспортных средств в прямом и обратном направлении», — говорится в сообщении.


Машины общей массой до 15 тонн будут двигаться по железобетонному мосту в реверсивном режиме. Для информирования водителей установили средства организации дорожного движения.


«На данном участке дороги организовано круглосуточное дежурство сотрудников Томскавтодора. Просим водителей руководствоваться установленными средствами организации дорожного движения», — подчеркнул начальник департамента дорожной деятельности Юрий Баев.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.