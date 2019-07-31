В Томской области откроют охоту на медведей

Завтра в Томской области открывается охота на ряд видов диких животных. Об этом сообщает областная администрация.





По данным пресс-службы, охота на медведей разрешена до 30 ноября 2019 года. В том числе будут выданы разрешения на добычу 944 бурых медведей. Отмечается, что количество медведей в регионе снизилось с 9425 до 9206 особей.





Нарушение установленных правил влечет штраф в размере до четырех тысяч рублей, лишение лицензии на ношение и хранение всего охотничьего огнестрельного оружия. За охоту вне установленных сроков охотничий билет может быть аннулирован на срок до двух лет.