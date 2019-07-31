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31 июля,
2019
Новости

В Томской области откроют охоту на медведей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Завтра в Томской области открывается охота на ряд видов диких животных. Об этом сообщает областная администрация. 


По данным пресс-службы, охота на медведей разрешена до 30 ноября 2019 года. В том числе будут выданы разрешения на добычу 944 бурых медведей. Отмечается, что количество медведей в регионе снизилось с 9425 до 9206 особей. 


Нарушение установленных правил влечет штраф в размере до четырех тысяч рублей, лишение лицензии на ношение и хранение всего охотничьего огнестрельного оружия. За охоту вне установленных сроков охотничий билет может быть аннулирован на срок до двух лет.

Также с 1 по 31 августа 2019 года будет открыта охота на водоплавающую дичь с подружейными собаками без охотничьего огнестрельного и пневматического оружия; с 5 августа по 31 декабря — на боровую, полевую и степную дичь с подружейными собаками; с 31 августа по 15 ноября — на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, дрозда-рябинника и серую ворону, — из сообщения обладминистрации.

На сайте департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области можно уточнить статус охотугодий, порядок получения охотничьего билета, разрешений на охоту, график работы специалистов департамента в муниципалитетах.

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