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18 мая,
2019
Новости

В Томской области около 4,5 тысяч потенциальных банкротов

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

В Томской области по сравнению с прошлым годом выросло число банкротов. По данным за первый квартал, в регионе процедуру банкротства ввели в отношении 83 граждан и ИП. Кроме того, в регионе 4493 потенциальных банкрота, что составляет 1,1 % от всех заемщиков в регионе.

Исследование провели аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и проекта «Федресурс». Они установили, в отношении скольких людей в России уже введена процедура банкротства (реализации имущества) в I квартале 2019 года и сколько потенциальных банкротов живет в стране.


Специалисты проанализировали информацию о 57,3 млн заемщиков с открытыми счетами, данные которых есть в ОКБ, и сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях из «Федресурса».


В категорию «потенциальные банкроты» аналитики отнесли граждан, которые имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней по кредиту. По итогам первого квартала текущего года таких россиян оказалось 764 720 человек. Это порядка 1,3 % заемщиков с открытыми счетами. В среднем один такой заемщик должен 1,74 млн рублей, говорится в пресс-релизе по результатам исследования.

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