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11 марта,
2019
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Новости

Программу школьного питания обновят в Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томской области должны обновить программу школьного питания. Такое поручение дал губернатор региона Сергей Жвачкин.


«Принципы правильного и полезного питания необходимо формировать с детства, поэтому нам нужно обновить программу школьного питания в регионе. Часто общаюсь с родителями — вопрос назрел, — сказал Жвачкин. — Прежде всего речь идет о том, чтобы в школьных столовых у нас была свежая и высококачественная продукция местных товаропроизводителей — разумеется, в строгом соответствии с законодательством о закупках».

Программу школьного питания обновят в Томской области

По данным Роспотребнадзора, из 110 проверок в школьных столовых за 2018-2019 учебный год на 92 объектах выявлены нарушения. Депутаты областной Думы проинспектировали школьные столовые. Они отметили, что в регионе не сформирована система детского питания. А стоимость школьного завтрака в разных городах и районах области может различаться в три раза: от 15 до 45 рублей, обеда – от 32 до 84 рублей.


По данным регионального родительского комитета, 74,5% родителей рассказали, что их дети отказываются от школьной еды из-за низкого качества.


«Некачественное питание — холодная, слипшаяся и недоваренная еда. Порой пересоленная. Были случаи, что находили кишечную палочку. Пишут, что в еде попадаются острые осколки, жуки в котлетах, волосы. 80% опрошенных согласились с тем, что надо менять систему питания», — отметила руководитель родительского комитета Томской области Олеся Кудрявцева. 


В настоящее время охват школьников в Томской области горячим питанием составляет практически 98%, двухразовым горячим питанием — более 23%. Детей обслуживает 308 столовых полного цикла. Из них 117 — на аутсорсинге — в 117 школах.


В 2019 году на организацию школьного питания за счет всех бюджетов в области будет направлено более 565 миллионов рублей.

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