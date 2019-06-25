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25 июня,
2019
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В Томской области обнаружили участок в 100 га, заросший ядовитым растением

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Специалисты регионального Россельхознадзора обнаружили в Колпашевском районе в окрестностях села Инкино участок, заросший борщевиком Сосновского, сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас управление устанавливает, кому принадлежит участок, после чего будет организована внеплановая проверка.

В Томской области обнаружили участок в 100 га, заросший ядовитым растением

Борщевик Сосновского ядовит и опасен для людей. При попадании на кожу он вызывает сильные химические ожоги, которые сходят в течение 3-6 месяцев. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений. У детей младшего возраста многочисленные ожоги могут привести к летальному исходу.


В конце 1940-х годов борщевик засеивали в качестве дешевого и эффективного силоса для кормления скота. Позже выяснилось, что из-за этого корма все чаще рождались телята-уродцы, коровы становились бесплодными.


В Томскую область его завезли в 1980 году. Борщевик начали выращивать как раз в селе Инкино на территории местного племенного совхоза. Культуру использовали на сенаж вместе с луговыми травами. После реорганизации совхоза в 1992 году борщевик перестали выращивать.


В 2007 году сотрудники Россельхознадзора обнаружили борщевик у дорог и на залежах в окрестностях пос. Чажемто Колпашевского района, в 2017 году —  вдоль автомобильной дороги Томск – Парабель. Борщевиком заняты участки, ранее использовавшиеся под посев культурных растений и сейчас не возделываемые.


«Для уничтожения обнаруженных популяций и предотвращения дальнейшего распространения борщевика Сосновского необходимо использовать весь европейский опыт, и нужно это сделать как можно быстрее, пока масштаб экспансии вида в регионе не стал катастрофическим», — говорят в ведомстве.

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