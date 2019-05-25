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25 мая,
2019
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В Томской области низкая посещаемость кинозалов, открытых при господдержке

ТВ2
ТВ2
57 минут назад

Томская область вошла в список по низкой посещаемости кинозалов, открытых при господдержке. Об этом сообщает «Интерфакс—Сибирь».

Министерство культуры РФ может пересмотреть объемы финансирования программ по открытию кинозалов в регионах, заявил глава ведомства Владимир Мединский. Он отметил, что на сегодняшний день в рамках проекта кинофикации малых и средних городов переоснащены действующие и созданы новые кинозалы.

В Томской области низкая посещаемость кинозалов, открытых при господдержке

«Самые низкие показатели посещаемости - Северная Осетия и Чеченская Республика. Еще 13 регионов, где крайне низкая посещаемость, по крайней мере, в половине поддержанных кинозалов, я их перечислю все: Забайкальский край, Ульяновская область, Дагестан, Томская область, Адыгея, Вологодская область, Воронежская <...> Если вы получили деньги, отремонтировали и открыли современный кинотеатр, где можно показать премьеры мирового кино в один день с Нью-Йорком и Каннами - организуйте этот процесс, нельзя делать это для галочки", — сказал Мединский на заседании координационного совета при Минкульте РФ в Новосибирске.


По его словам, неуспешность кинозалов на местах объясняют отсутствие интернета, удаленности, плотности населения.


«Это зависит исключительно от работы управления. Если это удаленно, неудобно, нет интернета и так далее — открывать не надо было. Сначала надо решить эти проблемы, а потом брать федеральные деньги, чтобы впустую их тратить, сжигать», — сказал Мединский.

Он попросил представителей этих регионов разобраться в причинах и поменять модель управления кинозалами.

В 2016 году Фонд кино поддержал заявки семи муниципальных образований Томской области на приобретение кинооборудования и создание условий для показа национальных фильмов на сумму почти 35 млн рублей. Кинотеатры открыты в Верхнекетском, Асиновском, Каргасокском, Кожевниковском, Парабельском, Тегульдетском и Зырянском районах.


В 2017-м субсидии на новое кинооборудование были выделены еще четырем муниципалитетам (каждому по 5 млн рублей) — Колпашевскому, Александровскому, Кривошеинскому и Томскому районам.


В 2018 был открыт кинозал в селе Моряковский Затон Томского района.

Всего по федеральной программе в России модернизацию провели в 789  кинозалах. Их уже посетило почти 20 млн человек.

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