В Томской области низкая посещаемость кинозалов, открытых при господдержке

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Томская область вошла в список по низкой посещаемости кинозалов, открытых при господдержке. Об этом сообщает «Интерфакс—Сибирь». Министерство культуры РФ может пересмотреть объемы финансирования программ по открытию кинозалов в регионах, заявил глава ведомства Владимир Мединский. Он отметил, что на сегодняшний день в рамках проекта кинофикации малых и средних городов переоснащены действующие и созданы новые кинозалы.

«Самые низкие показатели посещаемости - Северная Осетия и Чеченская Республика. Еще 13 регионов, где крайне низкая посещаемость, по крайней мере, в половине поддержанных кинозалов, я их перечислю все: Забайкальский край, Ульяновская область, Дагестан, Томская область, Адыгея, Вологодская область, Воронежская <...> Если вы получили деньги, отремонтировали и открыли современный кинотеатр, где можно показать премьеры мирового кино в один день с Нью-Йорком и Каннами - организуйте этот процесс, нельзя делать это для галочки", — сказал Мединский на заседании координационного совета при Минкульте РФ в Новосибирске.



По его словам, неуспешность кинозалов на местах объясняют отсутствие интернета, удаленности, плотности населения.

«Это зависит исключительно от работы управления. Если это удаленно, неудобно, нет интернета и так далее — открывать не надо было. Сначала надо решить эти проблемы, а потом брать федеральные деньги, чтобы впустую их тратить, сжигать», — сказал Мединский. Он попросил представителей этих регионов разобраться в причинах и поменять модель управления кинозалами.