В Томской области нет системы детского питания, считают в облпарламенте
Спикер областного парламента Оксана Козловская оказалась недовольна системой детского питания, побывав в четырех школах Томской области, сообщает портал регионального заксобрания. Козловскую, в частности, насторожили данные Роспотребнадзора о качестве продукции, списки поставщиков, оплата обедов в учебных заведениях преимущественно наличными средствами и формирование их стоимости в разных муниципалитетах.
По словам спикера облпарламента, из 110 проверок Роспотребнадзора в школьных столовых за 2018-2019 учебный год на 92 объектах выявлены нарушения. Поставщики, по мнению Козловской, чаще всего не местные, что ударяет по бизнесу в регионе, который можно было бы привлечь в сферу детского питания.
Мы неоднократно слышали о том, что молоко для школьников закупается алтайское, мясо везут из Подмосковья, а томские производители тем временем регулярно нам рассказывают о том, что у них не хватает рынков сбыта, — цитирует портал Думы Козловскую. — Конечно, здесь правила игры определяются федеральным законодательством о госзакупках. Но системно никто не ставил задачу поиска возможных вариантов решения проблемы.
Также спикер отметила, что необходимо перевести оплату обедов в электронный формат, и то, что «очень серьезно продвинулись в этом вопросе» в Кемеровской области. По мнению Козловской, в Томской области среди участников рынка детского питания нет консолидации. Многих поставщиков, обслуживающих столовые, не устраивают условия банков при переходе на безнал. Смутил спикера и разброс в формировании стоимости обеда: «Соотношение средств, выделяемых на школьное питание из областного и местных бюджетов, в каждом муниципалитете свое. Отличаются и размеры родительских доплат. Стоимость школьного завтрака в разных городах и районах области различается в три раза: от 15 до 45 рублей, обеда – от 32 до 84», — заявила Козловская.
В Думе Томской области будет создана рабочая группа, которая обобщит все замечания и предложения депутатов. Конечным результатом может стать создание закона, регулирующего систему детского питания в регионе.
Ранее сообщалось, что кемеровские школьники падают в обморок в школах от недоедания. Проверка подтвердила это. Нарушения выявили в восьми школах. Так, в школе поселка Барзас города Березовский питание получают только 89 из 216 учащихся. А медработник школы в селе Пашково Яшкинского района Кузбасса рассказала о трех обмороках детей, которые не стали официально регистрировать.
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