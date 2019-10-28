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28 октября,
2019
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В Томской области нашли пропавшую семью

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

В Томской области нашли семью Герлявиных, которую ранее искали волонтеры Лизы Алерт, сотрудники МЧС и полиции. В настоящее время они направляются в поселок Белый Яр.


«Пропавшая семья найдена сотрудниками полиции на дороге, ведущей из населенного пункта Суйга Молчановского района в поселок Белый Яр Верхнекетского района, вблизи населенного пункта Нибега Верхнекетского района», — сообщает региональное МЧС.

Их знакомые в соцсетях отмечают, что семья просто села не на тот паром. 

В Томской области нашли пропавшую семью
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