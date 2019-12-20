В Томской области нашли памятник археологии, которому 30 тысяч лет

«Культурный слой Арышевского местонахождения имеет толщину от 0,2 до 1 метра. Возраст археологического объекта — от 20 до 30 тысяч лет. Это период Сартанского оледенения, последнего в цепочке ледниковых периодов, — сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. — На объекте также найдены каменные орудия труда и продукты расщепления камня».

В Зырянском районе Томской области нашли «Месторождение Арышевское» размером в 15 тысяч квадратных метров. Ему уже дали статус регионального объекта культурного значения.

Здесь же обнаружили сооружения разной глубины — жилищные и хозяйственные постройки селькупов, которые жили в тайге Нижнего и Среднего Причулымья в Новое и Новейшее время.





После находки выявленных объектов археологии в Томской области стало четыре. Это Соколовская, Могочинская палеолитические стоянки в Молчановском районе, местонахождение Воронино-Яя в Асиновском районе и недавно выявленное Арышевское местонахождение в Зырянском районе.