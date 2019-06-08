В Томской области наблюдается прирост населения

В Томской области наблюдается миграционный прирост населения. По данным Новосибирскстата, за первые месяцы 2019 года в регион приехало больше переселенцев, чем его покинуло. Всего в регион прибыло 8551 человек, а покинули область — 7610 человек. Прирост населения составил 941 человек.





Ведомство сообщает, что в Сибири изменился миграционный тренд. В целом в СФО прибыло на жительство 110,9 тыс. человек.

Прирост по итогам первого квартала достигнут благодаря показателю Новосибирской области. Здесь миграция дала плюс 3,3 тыс. человек. Но плюсовые показатели оказались также у Красноярского края, Томской области и Республики Алтай – в общей сложности 1,2 тыс.





В остальных шести регионах СФО по-прежнему имеет место миграционная убыль. Наиболее видна она в Омской области – минус около 2 тыс.



