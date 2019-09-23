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23 сентября,
2019
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В Томской области наблюдается миграционный прирост населения

Александра Якимчук
Александра Якимчук
7 часов назад

За первые шесть месяцев 2019 года из Сибири уехало на 129 человек больше, чем приехало, следует из данных Новосибирскстата о миграции населения в Сибири за первое полугодие 2019 года.

В Томской области наблюдается миграционный прирост населения

Уезжали чаще, чем приезжали, в пяти регионах Сибири из десяти. Так, ушли «в минус» Омская (4731 человек), Иркутская (514) и Кемеровская (73) области, Красноярский (2470) и Алтайский (564) края.


В оставшихся пяти регионах наблюдается миграционный прирост населения. В эту пятерку попала и Томская область, где количество новых жителей (17 450) превысило уехавших (17 183) на 267 человек. Подобная ситуация наблюдается в Новосибирской области (6058), Республиках Алтай (578), Тыва (978) и Хакасия (342).


Ранее сообщалось, что специалисты Финансового университета при правительстве РФ провели социологическое исследование и выяснили, из каких российских городов наиболее всего стремится уехать молодежь. По итогам исследования Томск оказался привлекательным городом для молодых: покинуть его хотят лишь 26 % томичей.

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