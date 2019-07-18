Добрые новости
18 июля,
2019
1
фото
Новости

В Томской области мужчина попытался украсть иконы из храма

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Сотрудники полиции задержали жителя Кривошеинского района Томской области, который хотел украсть иконы из православного храма. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Томской области мужчина попытался украсть иконы из храма
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Сообщение о том, что в храме Архангела Михаила села Кривошеино находятся посторонние люди, поступило в дежурную часть накануне ночью в ОМВД России по Кривошеинскому району. Полицейские выехали на место происшествия.


«По предварительным данным, подозреваемый в ночное время, разбив окно, проник в помещение православного храма, откуда пытался похитить иконы и другое имущество, но не смог довести свои действия до конца по не зависящим от него обстоятельствам, в связи с тем, что был  обнаружен и задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении. 


Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.