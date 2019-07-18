В Томской области мужчина попытался украсть иконы из храма

Сотрудники полиции задержали жителя Кривошеинского района Томской области, который хотел украсть иконы из православного храма. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сообщение о том, что в храме Архангела Михаила села Кривошеино находятся посторонние люди, поступило в дежурную часть накануне ночью в ОМВД России по Кривошеинскому району. Полицейские выехали на место происшествия.





«По предварительным данным, подозреваемый в ночное время, разбив окно, проник в помещение православного храма, откуда пытался похитить иконы и другое имущество, но не смог довести свои действия до конца по не зависящим от него обстоятельствам, в связи с тем, что был обнаружен и задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.







Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.