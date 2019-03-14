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14 марта,
2019
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В Томской области коллегия присяжных впервые вынесла приговор в районном суде

ТВ2
ТВ2
23 минуты назад

Томский районный суд при участии коллегии присяжных рассмотрел дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Это первый случай в регионе, когда присяжные вынесли решение в районном суде.


Присяжные согласились, что в ходе ссоры 47-летний житель села Батурино ударил топором мужчину, с которым выпивал. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, которая привела к частичному параличу и частичной утрате речи. ​

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминированном деянии не признал, объяснив свой поступок случайностью, — говорится в сообщении прокуратуры. — Он заявил, что, потерял равновесие рядом с находившимся потерпевшим, который сидел в кресле, и вследствие этого совершенно нечаянно причинил ему телесные повреждения топором, который находился у него в руках.

Присяжные заседатели приняли аргументы стороны обвинения и признали мужчину «не заслуживающим снисхождения». Теперь профессиональному суду предстоит решить вопрос о мере наказания, которое понесет подсудимый.

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