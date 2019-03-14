В Томской области коллегия присяжных впервые вынесла приговор в районном суде

Томский районный суд при участии коллегии присяжных рассмотрел дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Это первый случай в регионе, когда присяжные вынесли решение в районном суде.





Присяжные согласились, что в ходе ссоры 47-летний житель села Батурино ударил топором мужчину, с которым выпивал. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, которая привела к частичному параличу и частичной утрате речи. ​

