В Томской области коллегия присяжных впервые вынесла приговор в районном суде
Томский районный суд при участии коллегии присяжных рассмотрел дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Это первый случай в регионе, когда присяжные вынесли решение в районном суде.
Присяжные согласились, что в ходе ссоры 47-летний житель села Батурино ударил топором мужчину, с которым выпивал. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, которая привела к частичному параличу и частичной утрате речи.
В судебном заседании подсудимый вину в инкриминированном деянии не признал, объяснив свой поступок случайностью, — говорится в сообщении прокуратуры. — Он заявил, что, потерял равновесие рядом с находившимся потерпевшим, который сидел в кресле, и вследствие этого совершенно нечаянно причинил ему телесные повреждения топором, который находился у него в руках.
Присяжные заседатели приняли аргументы стороны обвинения и признали мужчину «не заслуживающим снисхождения». Теперь профессиональному суду предстоит решить вопрос о мере наказания, которое понесет подсудимый.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?