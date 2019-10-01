В Томской области, как и практически по всей России, уменьшится штат ГИБДД

В документе сказано, что сокращение происходит за счет «незамещенных должностей начальствующего состава в подразделениях по обеспечению безопасности дорожного движения».

Судя по опубликованному приложению, оптимизация не коснется Москвы и Санкт-Петербурга, где некомплект составляет 815 и 207 человек соответственно. В Томской области под сокращение попадает 21 штатная должность. При этом на 1 сентября в регионе не хватало 38 человек инспекторов дорожного движения. Соответственно, после сокращений в ведомстве остается 17 вакансий.





В целом, в регионах Сибири сократят 340 штатных должностей, из них больше всего в в Новосибирской области — 99. В Кузбассе под сокращение попадет 55 ставок, в Красноярском крае — 53, в Иркутской области — 41.





На 1 сентября некомплект ГИБДД составлял 5,2 тысяч сотрудников, сказано в документе.







Напомним, в начале 2018 года Госавтоинспекция, напомним, уже пережила сокращение штата на 5 тыс. сотрудников, и еще столько же было сокращено вакансий. Глава ГИБДД России Михаил Черников пояснял в интервью «Ъ», что «реальных людей» не уволили: сотрудники Госавтоинспекции перешли работать в другие подразделения полиции.