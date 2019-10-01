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01 октября,
2019
Новости

В Томской области, как и практически по всей России, уменьшится штат ГИБДД

ТВ2
ТВ2
14 минут назад

МВД РФ решило сократить 2 тысячи штатных должностей подразделений ГИБДД по всей России. Копию приказа, подписанного главой ведомства Владимиром Колокольцевым, опубликовало сообщество «Омбудсмен полиции». 

В документе сказано, что сокращение происходит за счет «незамещенных должностей начальствующего состава в подразделениях по обеспечению безопасности дорожного движения». 

Судя по опубликованному приложению, оптимизация не коснется Москвы и Санкт-Петербурга, где некомплект составляет 815 и 207 человек соответственно. В Томской области под сокращение попадает 21 штатная должность. При этом на 1 сентября в регионе не хватало 38 человек инспекторов дорожного движения. Соответственно, после сокращений в ведомстве остается 17 вакансий.


В целом, в регионах Сибири сократят 340 штатных должностей, из них больше всего в в Новосибирской области — 99. В Кузбассе под сокращение попадет 55 ставок, в Красноярском крае — 53, в Иркутской области — 41.


На 1 сентября некомплект ГИБДД составлял 5,2 тысяч сотрудников, сказано в документе. 


Напомним, в начале 2018 года Госавтоинспекция, напомним, уже пережила сокращение штата на 5 тыс. сотрудников, и еще столько же было сокращено вакансий. Глава ГИБДД России Михаил Черников пояснял в интервью «Ъ», что «реальных людей» не уволили: сотрудники Госавтоинспекции перешли работать в другие подразделения полиции.

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