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01 февраля,
2019
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В Томской области из-за эпидемии гриппа перенесли Неделю науки

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Мероприятия Недели науки в Томской области, запланированные на 1-9 февраля 2019 года, переносятся из-за эпидемии гриппа. Такие рекомендации дал региональный Роспотребнадзор. 

В Томской области из-за эпидемии гриппа перенесли Неделю науки

Ранее сообщалось, что в Томске показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ выше порогового на 43,96%. Главный санитарный врач Томской области Виктор Пилипенко своим постановлением рекомендовал главам муниципальных образований отменить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий.

Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова отметила, что Неделя науки в 2019 году не отменяется, а именно переносится.


«Университеты и академические институты готовы в любой момент открыть двери для гостей и доступным, понятным языком рассказать широкой публике о своих достижениях. Мы сделаем это сразу, как только позволит ситуация», — подчеркнула Людмила Огородова.

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