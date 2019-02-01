В Томской области из-за эпидемии гриппа перенесли Неделю науки

Мероприятия Недели науки в Томской области, запланированные на 1-9 февраля 2019 года, переносятся из-за эпидемии гриппа. Такие рекомендации дал региональный Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в Томске показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ выше порогового на 43,96%. Главный санитарный врач Томской области Виктор Пилипенко своим постановлением рекомендовал главам муниципальных образований отменить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий.

Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова отметила, что Неделя науки в 2019 году не отменяется, а именно переносится.



«Университеты и академические институты готовы в любой момент открыть двери для гостей и доступным, понятным языком рассказать широкой публике о своих достижениях. Мы сделаем это сразу, как только позволит ситуация», — подчеркнула Людмила Огородова.