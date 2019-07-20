В Томской области ищут пропавшего пенсионера

Пять дней назад в поселке Кирзавод Парабельского района Томской области ушел из дома мужчина 70 лет. Информация об этом появилась в группе поисково-спасательного отряда Лиза Алерт.





«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Нагорный Виктор Иванович, 70 лет, Парабельский район. 15 июля 2019 ушел из дома в п. Кирзавод Парабельского района Томской области и не вернулся»,– говорится в сообщении.





Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза голубые.

Одежда: камуфляжная куртка, серая рубашка в клетку, серые спортивные штаны, камуфляжные резиновые калоши, черная кепка.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефону 8 800 700 54 52 или 112.