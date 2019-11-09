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09 ноября,
2019
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В Томской области ищут мужчину, пропавшего в конце октября

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Асиновском районе Томской области пропал 28-летний Антон Коваленко. Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина ушел из дома 30 октября. 

В Томской области ищут мужчину, пропавшего в конце октября

Рост Антона Коваленко — 173 см. У мужчины худощавое телосложение,  русые волосы и карие глаза. 

В последний раз Антона видели одетым в черную куртку с белыми полосками, спортивные штаны, кроссовки и черную шапку.


Поисково-спасательному отряду нужна помощь в поисках мужчины. Волонтеры просят сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52 или 112.

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