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В Томской области ищут мужчину, пропавшего в конце октября
2 часа назад
В Асиновском районе Томской области пропал 28-летний Антон Коваленко. Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина ушел из дома 30 октября.
Рост Антона Коваленко — 173 см. У мужчины худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.
В последний раз Антона видели одетым в черную куртку с белыми полосками, спортивные штаны, кроссовки и черную шапку.
Поисково-спасательному отряду нужна помощь в поисках мужчины. Волонтеры просят сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52 или 112.
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