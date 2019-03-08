В Томской области депутаты впервые избрали главу поселения после отмены прямых выборов
В Томской области прошли первые выборы главы муниципального образования после отмены депутатами областной Думы прямых выборов везде, кроме города Томска. Совет Чажемтовского сельского поселения в Колпашевском районе избрал главой Владислава Марьина. Об этом сообщает официальный сайт муниципального образования.
Решению совета предшествовал конкурсный отбор кандидатов. На пост главы поселения претендовали сотрудник отдела ГО и ЧС Колпашевского района Иван Высоцкий и бывший глава — Владислав Марьин. Согласно протоколу конкурсной комиссии, Марьин набрал 97 баллов из 100 возможных, Выскоцкий — 59. Совет Чажемтовского сельского поселения единогласно поддержал кандидатуру Владислава Марьина. Телевидение Колпашева сообщает, что на избрании присутствовали представители общественности и что голосование впервые прошло по «новой схеме».
В связи с декабрьскими изменениями в региональном законодательстве главу сельского поселения, как и в районах, может избирать не сход граждан, а совет депутатов, если это предусмотрено уставом. Устав Чажемтовского поселения позволяет избирать главу по новой схеме.
Напомним, что 25 декабря 2018 года депутаты областной Думы под руководством Оксаны Козловской приняли сразу в двух чтениях поправки в закон «О формировании органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области». Теперь глав в районах будут выбирать не жители, а местные думы по представлению конкурсной комиссии. Прямые выборы главы муниципалитета сохранятся только в Томске. Из присутствующих депутатов «за» проголосовали 25 человек, «против» — девять. Томский штаб Навального подавал в облсуд иск, в котором попросил признать незаконными внесенные поправки. Однако суд отказал активистам.
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