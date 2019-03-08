В Томской области депутаты впервые избрали главу поселения после отмены прямых выборов

В Томской области прошли первые выборы главы муниципального образования после отмены депутатами областной Думы прямых выборов везде, кроме города Томска. Совет Чажемтовского сельского поселения в Колпашевском районе избрал главой Владислава Марьина. Об этом сообщает официальный сайт муниципального образования.





Решению совета предшествовал конкурсный отбор кандидатов. На пост главы поселения претендовали сотрудник отдела ГО и ЧС Колпашевского района Иван Высоцкий и бывший глава — Владислав Марьин. Согласно протоколу конкурсной комиссии, Марьин набрал 97 баллов из 100 возможных, Выскоцкий — 59. Совет Чажемтовского сельского поселения единогласно поддержал кандидатуру Владислава Марьина. Телевидение Колпашева сообщает, что на избрании присутствовали представители общественности и что голосование впервые прошло по «новой схеме».

