В Томской области больше 7 тысяч детей от 1,5 до 3 лет в очереди на получение места в детсаду

В ближайшие три года в Томской области должны создать свыше 11 тысяч ясельных мест. В настоящее время в регионе в очереди на получение мест в детском саду стоят свыше семи тысяч детей в возрасте от полутора до трех.

Администрация Томской области ответила на популярные вопросы о зачислении в детский сад на своей странице во ВКонтакте. Согласно предоставленной информации, в Томской области нет актуальной очереди для детей с трех лет. Для детей от полутора до трех лет она составляет 2653 человека, из них 2215 заявлений приходится на Томск.

«С 2018 года при подаче заявления можно указать желаемую дату предоставления места в детском саду. До этого такая возможность была только у федеральных льготников, — подчеркивается в сообщении. — С 2019 года в Томске стали распределять детей в детские сады по новой схеме. Теперь родители могут выбрать сад рядом не только с домом, но и местом работы или местом жительства бабушек-дедушек или других родственников».





Чтобы добавить новые детсады в карточку ребенка, необходимо прийти в комитет по дошкольному образованию Томска (ул. Шевченко, 41, кабинет № 101) и подать заявление на внесение изменений в карточку ребенка. Сделать это можно с понедельника по четверг, с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).





Если родители сменили место работы, нужно также прийти в комитет по дошкольному образованию и написать заявление на перевод ребенка в другой сад. При этом, если родители захотят, ребенок останется в очереди на детский сад рядом с домом. Как только там освободится место, малыша переведут. В 2019 году так перевели более 600 детей.





В рамках нацпроекта «Демография» Томская область в течение трех лет получит 1,6 миллиарда рублей на строительство яслей. На эти деньги в ближайшие три года в городе планируется построить порядка восьми дошкольных учреждений.





Власти Томска определили 20 участков под строительство детсадов. Это будут территории не только в новых микрорайонах, но и в центре города. При этом власти говорили о сложностях с поиском свободной земли для строительства.



«Здания, в которых располагаются детские сады, не могут быть выше, чем два этажа. Сейчас рассматривается возможность внесения изменений в санитарные нормы, чтобы строить трехэтажные детские сады. Что касается ясельных групп, то они и вовсе могут располагаться только на первых этажах», — отмечают в обладминистрации.