Добрые новости
02 октября,
2019
4
фото
Новости

В Томской области больше 7 тысяч детей от 1,5 до 3 лет в очереди на получение места в детсаду

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В ближайшие три года в Томской области должны создать свыше 11 тысяч ясельных мест. В настоящее время в регионе в очереди на получение мест в детском саду стоят свыше семи тысяч детей в возрасте от полутора до трех.

В Томской области больше 7 тысяч детей от 1,5 до 3 лет в очереди на получение места в детсаду

Администрация Томской области ответила на популярные вопросы о зачислении в детский сад на своей странице во ВКонтакте. Согласно предоставленной информации,  в Томской области нет актуальной очереди для детей с трех лет. Для детей от полутора до трех лет она составляет 2653 человека, из них 2215 заявлений приходится на Томск. 

Актуальная очередь состоит из детей, которые достигли возраста полутора или трех лет, но так и не получили места в детском саду, муниципальном или частном.
Актуальная очередь состоит из детей, которые достигли возраста полутора или трех лет, но так и не получили места в детском саду, муниципальном или частном.
В Томской области больше 7 тысяч детей от 1,5 до 3 лет в очереди на получение места в детсаду

«С 2018 года при подаче заявления можно указать желаемую дату предоставления места в детском саду. До этого такая возможность была только у федеральных льготников, — подчеркивается в сообщении. — С 2019 года в Томске стали распределять детей в детские сады по новой схеме. Теперь родители могут выбрать сад рядом не только с домом, но и местом работы или местом жительства бабушек-дедушек или других родственников».


Чтобы добавить новые детсады в карточку ребенка, необходимо прийти в комитет по дошкольному образованию Томска (ул. Шевченко, 41, кабинет № 101) и подать заявление на внесение изменений в карточку ребенка. Сделать это можно с понедельника по четверг, с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).


Если родители сменили место работы, нужно также прийти в комитет по дошкольному образованию и написать заявление на перевод ребенка в другой сад. При этом, если родители захотят, ребенок останется в очереди на детский сад рядом с домом. Как только там освободится место, малыша переведут. В 2019 году так перевели более 600 детей.


В рамках нацпроекта «Демография» Томская область в течение трех лет получит 1,6 миллиарда рублей на строительство яслей. На эти деньги в ближайшие три года в городе планируется построить порядка восьми дошкольных учреждений.


Власти Томска определили 20 участков под строительство детсадов.  Это будут территории не только в новых микрорайонах, но и в центре города. При этом власти говорили о сложностях с поиском свободной земли для строительства.


«Здания, в которых располагаются детские сады, не могут быть выше, чем два этажа. Сейчас рассматривается возможность внесения изменений в санитарные нормы, чтобы строить трехэтажные детские сады. Что касается ясельных групп, то они и вовсе могут располагаться только на первых этажах», — отмечают в обладминистрации.

В Томской области больше 7 тысяч детей от 1,5 до 3 лет в очереди на получение места в детсаду

Задать другие вопросы представителям обладминистрации можно здесь:


https://ok.ru/tomskobl
https://vk.com/tomskgov
https://www.facebook.com/tomskgov
https://www.instagram.com/tomskobl

Читайте также:


Очередь в детские сады: отчеты и реальность

Мэр Томска признал нехватку мест в детских садах города

В микрорайоне Зеленые горки необходимо построить пять новых детских садов

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.