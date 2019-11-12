В Томской области арктический антициклон спровоцирует резкое похолодание до -30°

В ближайшие дни температура воздуха в Томске может опуститься до -20°. Это ниже нормы на 10-12 градусов.

По информации Российского гидрометцентра, виной столь резкого похолодания станет небольшой циклон, который пройдет 12-13 ноября через Северный Урал и Западную Сибирь.





«В тыловой части этого циклона будет происходить заток холодного арктического воздуха, а пришедший на его место арктический антициклон будет способствовать дальнейшему понижению температурного фона. <...> В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае 12-13 ноября температура ночью до -3…-8°С, на севере территории до -20. Днем -1…-6, местами до -15. На юге территории до +2. Пройдет снег, ожидаются метели, гололедные явления, изморозь, на дорогах гололедица, ветер до 19 м/с, в Алтайском крае до 23 м/с», — говорится на сайте.





Синоптики прогнозируют понижение температуры с 14 ноября.





«Температура ночью -5…-12°С, на севере Томской области -23…-28°С, днем -6…-11°С. На севере Томской области до -20. 15-16 ноября похолодание продолжится, преобладающая температура ночью -22…-27°С, днем -12…-19°С», — сообщается в прогнозе.