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12 ноября,
2019
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В Томской области арктический антициклон спровоцирует резкое похолодание до -30°

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В ближайшие дни температура воздуха в Томске может опуститься до -20°. Это ниже нормы на 10-12 градусов. 

В Томской области арктический антициклон спровоцирует резкое похолодание до -30°

По информации Российского гидрометцентра, виной столь резкого похолодания станет небольшой циклон, который пройдет 12-13 ноября через Северный Урал и Западную Сибирь.


«В тыловой части этого циклона будет происходить заток холодного арктического воздуха, а пришедший на его место арктический антициклон будет способствовать дальнейшему понижению температурного фона. <...>  В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае 12-13 ноября температура ночью до -3…-8°С, на севере территории до -20. Днем -1…-6, местами до -15. На юге территории до +2. Пройдет снег, ожидаются метели, гололедные явления, изморозь, на дорогах гололедица, ветер до 19 м/с, в Алтайском крае до 23 м/с», — говорится на сайте.


Синоптики прогнозируют понижение температуры с 14 ноября.


«Температура ночью -5…-12°С, на севере Томской области -23…-28°С, днем -6…-11°С. На севере Томской области до -20. 15-16 ноября похолодание продолжится, преобладающая температура ночью -22…-27°С, днем -12…-19°С», — сообщается в прогнозе.

Добавим, что из-за похолодания томские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На сайте администрации Томска в помощь жителям размещены телефоны других экстренных служб. Также можно обращаться в Оперативно-дежурную службу Томска по телефону 005.

В случае возникновения в доме аварийной ситуации жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ или в ремонтную службу. Телефоны этих организаций указаны на квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг.

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