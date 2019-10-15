СК: За три года генотипировали 7 тысяч людей в Стрежевом. Главное о деле насильника
Пять жительниц Стрежевого в период с 2004 по 2017 год стали жертвам насильника. Подозреваемого задержали лишь 13 октября 2019 года, спустя 15 лет после первого преступления. ТВ2 рассказывает, что к этому моменту известно о деле маньяка из Стрежевого.
60-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступлений, вычислили благодаря тесту ДНК, рассказал журналистам глава отдела криминалистики Следственного комитета России по Томской области Дмитрий Рогович:
На протяжении трех лет было организовано генотипирование более семи тысяч человек, проживающих в городе Стрежевом. Когда на протяжении двух лет работа не принесла результата, было решено определять всех генотипированных не только на факт совершения преступления, но и проверять, совершали ли преступление их родственники. Это и позволило раскрыть преступление, так как нашли изначально не преступника, а его биологического сына.
Дмитрий Рогович добавил, что гентипировали определенные категории людей: судимых, психически больных, задержанных при совершении правонарушений и жителей района Стрежевого, где происходили преступления. Среди попавших в отделение оказался и сын обвиняемого. Но на момент первого изнасилования ему было около семи лет, поэтому он оказался вне подозрений.
По версии следствия, за 15 лет подозреваемый мог совершить около 20 нападений на женщин. Установлено, что с 2004 по 2015 год на территории Стрежевого совершено пять изнасилований, объединенных в серию в 2016 году. В четырех из них преступник оставил ДНК-след.
«Все пять преступлений совершались в августе-сентябре и ночью, — рассказал начальник отдела по расследованию особо важных дел регионального СК Марк Харламов. — Преступник незаметно подходил сзади и угрожал ножом, совершал насилие с ножом и уходил в сторону одной улицы».
Глава регионального СК Андрей Щукин отметил, что после обнаружения ДНК-профиля обвиняемого опознала одна из жертв. Следователи не исключают, что насильник совершил еще несколько преступлений, однако новых сообщений от жертв пока не поступало.
В свою очередь глава МВД по Томской области Демьян Лаптев подтвердил информацию о том, что обвиняемый служил в полиции, но опроверг сообщения о голодовке и попытке суицида задержанного:
С 1980 по 1995 год обвиняемый работал в органах внутренних дел. Первое преступление совершено в 2004 году, то есть уже после того, как обвиняемый уволился из органов. Информация о том, что обвиняемый пытался покончить жизнь самоубийством и начал голодовку, не соответствует действительности. На данный момент на территории Томской области не осталось нераскрытых преступлений по статье «Изнасилование».
По информации портала Mash, 60-летний Валентин Б. работал в уголовном розыске Стрежевого с 1979 года, потом ушел в частные структуры, был сотрудником управления экономической безопасности «Томскнефти». Подтвердить или опровергнуть эту информацию правоохранители отказались.
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