СК: За три года генотипировали 7 тысяч людей в Стрежевом. Главное о деле насильника

Пять жительниц Стрежевого в период с 2004 по 2017 год стали жертвам насильника. Подозреваемого задержали лишь 13 октября 2019 года, спустя 15 лет после первого преступления. ТВ2 рассказывает, что к этому моменту известно о деле маньяка из Стрежевого.

На протяжении трех лет было организовано генотипирование более семи тысяч человек, проживающих в городе Стрежевом. Когда на протяжении двух лет работа не принесла результата, было решено определять всех генотипированных не только на факт совершения преступления, но и проверять, совершали ли преступление их родственники. Это и позволило раскрыть преступление, так как нашли изначально не преступника, а его биологического сына.

Дмитрий Рогович добавил, что гентипировали определенные категории людей: судимых, психически больных, задержанных при совершении правонарушений и жителей района Стрежевого, где происходили преступления. Среди попавших в отделение оказался и сын обвиняемого. Но на момент первого изнасилования ему было около семи лет, поэтому он оказался вне подозрений.





По версии следствия, за 15 лет подозреваемый мог совершить около 20 нападений на женщин. Установлено, что с 2004 по 2015 год на территории Стрежевого совершено пять изнасилований, объединенных в серию в 2016 году. В четырех из них преступник оставил ДНК-след.





«Все пять преступлений совершались в августе-сентябре и ночью, — рассказал начальник отдела по расследованию особо важных дел регионального СК Марк Харламов. — Преступник незаметно подходил сзади и угрожал ножом, совершал насилие с ножом и уходил в сторону одной улицы».