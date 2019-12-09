В Томской области 88 человек погибли в ДТП и 807 получили травмы с начала года

В связи с ростом числа смертельных ДТП в администрации Томской области прошел внеплановый сбор специалистов в сфере дорожной деятельности. Участники заседания проанализировали причины дорожных аварий и действующие в регионе меры профилактики.





По данным областного УГИБДД, с начала года на дорогах Томской области произошло 675 аварий, в которых 88 человек погибли и 807 получили травмы. Несмотря на общее снижение числа ДТП на 6 %, число раненных в них людей выросло на 8 %, погибших — на 20 %. Большая часть аварий с пострадавшими (88 %) произошла по вине водителей.





Наиболее аварийным временем суток оперативные службы называют период с 17 до 18 и с 21 до 22 часов, по дням недели — пятницу и субботу. Больше всего аварий допустили люди в возрасте от 30 до 40 лет (20 человек) и от 40 до 50 лет (16 человек).