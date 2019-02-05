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05 февраля,
2019
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В Томской области 34 человека получили обморожения и переохлаждения

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

34 человека пострадали в Томской области от холодов на прошлой неделе, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». 18-ти пострадавшим потребовалась госпитализация. 

В Томской области 34 человека получили обморожения и переохлаждения

26 человек получили обморожения, среди них один ребенок. 16 пострадавших госпитализировали, остальные получили медпомощь амбулаторно. Еще восемь человек, в том числе один ребенок, попали в больницы региона с переохлаждением. Двоим из пострадавших потребовалась госпитализация. 


На время холодов медики рекомендуют меньше находиться на улице, надевать несколько слоев свободной одежды и следить за сигналами своего организма.


Сегодня утром столбик термометра в Томске опустился до –42°С. Ранее сообщалось, что температура в Томской области может упасть до –50°С. По прогнозам синоптиков, холода в регионе будут держаться первую декаду февраля.

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