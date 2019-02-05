В Томской области 34 человека получили обморожения и переохлаждения

26 человек получили обморожения, среди них один ребенок. 16 пострадавших госпитализировали, остальные получили медпомощь амбулаторно. Еще восемь человек, в том числе один ребенок, попали в больницы региона с переохлаждением. Двоим из пострадавших потребовалась госпитализация.





На время холодов медики рекомендуют меньше находиться на улице, надевать несколько слоев свободной одежды и следить за сигналами своего организма.





Сегодня утром столбик термометра в Томске опустился до –42°С. Ранее сообщалось, что температура в Томской области может упасть до –50°С. По прогнозам синоптиков, холода в регионе будут держаться первую декаду февраля.