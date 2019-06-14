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В томской колонии впервые повенчали новобрачных
2 часа назад
В православном храме во имя Царя-мученика Николая II, расположенном на территории исправительной колонии № 2, впервые в Томской области состоялся обряд венчания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Александр и Юлия зарегистрировали свой брак в колонии полгода назад. Решив, что им необходимо укрепить свою семейную связь, они обратились с просьбой к настоятелю храма отцу Павлу обвенчать их», — говорится в сообщении.
По мнению помощника начальника управления по организации работы с верующими, священника Ивана Усачева, венчание — это большой шаг к ресоциализации осужденного.
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