В томской колонии впервые повенчали новобрачных

В православном храме во имя Царя-мученика Николая II, расположенном на территории исправительной колонии № 2, впервые в Томской области состоялся обряд венчания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Александр и Юлия зарегистрировали свой брак в колонии полгода назад. Решив, что им необходимо укрепить свою семейную связь, они обратились с просьбой к настоятелю храма отцу Павлу обвенчать их», — говорится в сообщении.





По мнению помощника начальника управления по организации работы с верующими, священника Ивана Усачева, венчание — это большой шаг к ресоциализации осужденного.