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14 июня,
2019
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Новости

В томской колонии впервые повенчали новобрачных

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В православном храме во имя Царя-мученика Николая II, расположенном на территории исправительной колонии № 2,  впервые в Томской области состоялся обряд венчания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В томской колонии впервые повенчали новобрачных

«Александр и Юлия зарегистрировали свой брак в колонии полгода назад. Решив, что им необходимо укрепить свою семейную связь, они обратились с просьбой к настоятелю храма отцу Павлу обвенчать их», — говорится в сообщении.


По мнению помощника начальника управления по организации работы с верующими, священника Ивана Усачева, венчание — это большой шаг к ресоциализации осужденного.

В томской колонии впервые повенчали новобрачных
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