В Томской филармонии проходят прямые трансляции международного конкурса имени Чайковского

25 июня в 22:00 в камерном зале Томской областной государственной филармонии пройдет вторая прямая трансляция XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского. На этот раз в филармонии покажут финал конкурса по специальности «Скрипка».

Совсем недавно, 17 июня, прошла первая прямая трансляция с открытия конкурса, которую посетили всего три человека. Анастасия Авдеева, Юлия Дегтярева, и Лина Серых, студентки Института искусств и культуры ТГУ стали первыми посетителями виртуального концертного зала филармонии.

«Хотя с 2014 года Томская филармония принимает участие в проекте «Всероссийский виртуальный концертный зал» и материальная база проекта позволяет нам принимать сигнал с Москвы и в режиме онлайн транслировать конкурс, дело это недешевое, поэтому мы выбрали для трансляции преимущественно финалы — самые напряжённые моменты конкурса», — поделилась музыкальный редактор Томской филармонии Татьяна Веснина.

«Я всегда хотела побывать на подобной трансляции, но раньше не получалось, — рассказала о своих впечатлениях Лина Серых. — Мне понравилось, приятно провела время, послушала первый концерт Чайковского в исполнении Трифонова, отрывки из Щелкунчика, и арию Елецкого из оперы «Пиковая дама».





«На самом деле, мы думали, что людей будет больше. В прошлый раз по крайней мере было так (в 2015 году Томская государственная филармония также выступала площадкой для трансляции Международного конкурса им. П.И. Чайковского)», — добавила студентка ТГУ по специальности «искусство концертного исполнительства Института искусств и культуры» Анастасия Авдеева.





Томская государственная филармония – не единственная площадка, где можно посмотреть прямые трансляции конкурса. Они также доступны на medici.tv, на сайте Московской филармонии, и на сайте Культура.рф.





«Это большая конкуренция, — прокомментировал Художественный руководитель Томской государственной филармонии Дмитрий Ушако. — Вдобавок, по томскому времени все начинается в 23 часов. Но большой экран и атмосфера – те факты, которые обуславливают то, что люди все-таки ходят и будут ходить».