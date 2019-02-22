В томском ТЮЗе покажут премьеру «Чайки»

ТЮЗ приглашает на премьеру спектакля по пьесе Антона Чехова «Чайка». Режиссер театра решил поставить произведение как комедию.
Премьерный показ пройдет 15 марта в 19.00, второй — 16 марта в 18.00.
«Загадочная и многослойная пьеса Антона Чехова притягивает режиссёров уже больше 120 лет! Теперь она увлекла Дмитрия Гомзякова, актёра и режиссёра Томского ТЮЗа (3 года назад он поставил спектакль «Март»). Кстати, ровно 20 лет назад Феликс Григорян ставил «Чайку» в ТЮЗе с Ольгой Рябовой — ныне заслуженной артисткой России, Еленой Ильиной, Сергеем Герасимовым и другими. Тем интереснее наблюдать за метаморфозами смыслов», — говорится в афише театра.
Сценическое пространство для этого спектакля оформил художник Константин Соловьев, который уже оформлял для театра постановки «Язычники», «Март», «Крестьянин о писателях». В команде постановщиков участвуют режиссер мультимедиа Игорь Липачников художник по свету Игорь Фомин, режиссер по пластике Янис Повилайтис.
«Чехов — гений, — уверен Дмитрий Гомзяков. — Он написал вневременную пьесу. Для каждой эпохи в «Чайке» найдутся свои темы и мотивы. Для меня это, в первую очередь, история про вечно сомневающегося художника в современном мире. Что сегодня считается искусством? Грани очень размыты, можно назвать им что угодно. «Звезды» КВН занимаются большим кино, записи рэп-баттлов набирают миллионы просмотров, а некоторые хорошие, снятые профессионалами, фильмы проваливаются в прокате. Как к этому относиться? И ради чего я 13-й год занимаюсь театром? Много денег в нём не заработать, по популярности с захватывающим мир интернетом тоже не сравнить. Но всё равно такой архаичный вид искусства, как театр, живёт и привлекает художников. Почему? Я бы хотел вместе со зрителями поразмышлять на эту тему».
В театре заверяют, что постановка будет близка многим, ведь необязательно знать предысторию создания произведения или иметь представление обо всех постановках на разных подмостках страны, чтобы внутренне понять главную тему — что для человека значит искусство.
«Герои «Чайки» существуют на контрасте смеха и злости, горячих чувств и равнодушия к чужим судьбам, желания совершить невозможное и отчаяния. По мнению автора, это всё-таки комедия. По настроению — фонтанирующая эмоциями история. Искусство, вокруг которого разгораются нешуточные страсти, открывает настоящий ящик Пандоры. И любовь для героев вместо счастья и двигателя для сотворения нового вдруг становится парадоксом. Оказывается, каждый из них любит того, кем не любим», — описывает премьеру ТЮЗ.