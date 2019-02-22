В томском ТЮЗе покажут премьеру «Чайки»

ТЮЗ приглашает на премьеру спектакля по пьесе Антона Чехова «Чайка». Режиссер театра решил поставить произведение как комедию.





Премьерный показ пройдет 15 марта в 19.00, второй — 16 марта в 18.00.





«Загадочная и многослойная пьеса Антона Чехова притягивает режиссёров уже больше 120 лет! Теперь она увлекла Дмитрия Гомзякова, актёра и режиссёра Томского ТЮЗа (3 года назад он поставил спектакль «Март»). Кстати, ровно 20 лет назад Феликс Григорян ставил «Чайку» в ТЮЗе с Ольгой Рябовой — ныне заслуженной артисткой России, Еленой Ильиной, Сергеем Герасимовым и другими. Тем интереснее наблюдать за метаморфозами смыслов», — говорится в афише театра.



Сценическое пространство для этого спектакля оформил художник Константин Соловьев, который уже оформлял для театра постановки «Язычники», «Март», «Крестьянин о писателях». В команде постановщиков участвуют режиссер мультимедиа Игорь Липачников художник по свету Игорь Фомин, режиссер по пластике Янис Повилайтис.