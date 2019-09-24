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24 сентября,
2019
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В Томском ТЮЗе новый директор

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сегодня, 24 сентября,  глава областного департамента культуры Павел Волк на общем собрании в ТЮЗе представил коллективу нового директора. Им стал актер Томского театра драмы Андрей  Сидоров.


Андрей Александрович является председателем Томского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ и имеет звание заслуженного артиста России. Назначил нового директора Театра юного зрителя губернатор Сергей Жвачкин.

Артист Андрей Сидоров
Артист Андрей Сидоров
Фото: со страницы в Facebook Андрея Сидорова

«Томичи хорошо знают заслуженного артиста России Сидорова по ярким ролям в спектаклях и театральных «капустниках». Но пришло время сменить амплуа, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Директор театра – это прежде всего управленец, и у Андрея Александровича появился шанс проявить свои таланты и в этом качестве».

Напомним, предыдущий директор ТЮЗа Владимир Казаченко в апреле этого года покинул Томск и возглавил театр Константина Райкина «Сатирикон».


«Мне это решение кажется не самым очевидным, но кому сейчас есть дело до того, что я думаю, — прокомментировал ТВ2 назначение Андрея Сидорова Владимир Казаченко. — У меня нет морального права это решение критиковать. И потом, прежде всего я стараюсь мыслить категориями театра. Поэтому очень важно, чтобы менеджмент Андрея Александровича был успешен, иначе театр, Томский ТЮЗ, откатится назад. Я по-настоящему желаю новому директору успехов, новых идей, экспериментов и творческих поисков».

Мнение коллектива ТЮЗа по поводу назначения нового директора редакции ТВ2 узнать не удалось. Те актеры, с которыми мы связались по телефону, от комментариев отказались.

Для справки: Андрей Александрович Сидоров родился в 1965 году в городе Киселевск Кемеровской области. Окончил Свердловское театральное училище и Российский университет театрального искусства (ГИТИС). С 1986 года служит в Томском театре драмы. С 1996-го – член правления Томского регионального отделения Союза театральных деятелей России, а с 2006-го и по сегодняшний день – его председатель. В 2007 году удостоен звания Заслуженный артист РФ.

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