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26 февраля,
2019
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В томском СКР начали принимать телефонные сообщения о давлении на бизнес

ТВ2
ТВ2
59 минут назад

В областном следственном управлении СК России начала работу телефонная линия, предназначенная для приема сообщений о давлении на бизнес. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Прямая телефонная линия работает для приема и экстренного реагирования на сообщения предпринимателей и других заинтересованных граждан о нарушении законных прав и интересов предпринимателей и противоправном давлении на бизнес региона.


По номеру телефона 8 (3822) 60-76-40 сотрудниками следственного управления в режиме реального времени ведется круглосуточный прием обращений граждан, содержащих информацию о противоправных действиях в отношении предпринимателей.


После соединения с сотрудником заявитель имеет возможность представиться, сообщить свои контактные данные (адрес, номер телефона), изложить суть вопроса и получить соответствующее разъяснение. Разговор с абонентом записывается. Обращения, поступившие по телефонной линии, рассматриваются в соответствии с законодательством РФ.

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