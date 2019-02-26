В томском СКР начали принимать телефонные сообщения о давлении на бизнес

В областном следственном управлении СК России начала работу телефонная линия, предназначенная для приема сообщений о давлении на бизнес. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Прямая телефонная линия работает для приема и экстренного реагирования на сообщения предпринимателей и других заинтересованных граждан о нарушении законных прав и интересов предпринимателей и противоправном давлении на бизнес региона.





По номеру телефона 8 (3822) 60-76-40 сотрудниками следственного управления в режиме реального времени ведется круглосуточный прием обращений граждан, содержащих информацию о противоправных действиях в отношении предпринимателей.





После соединения с сотрудником заявитель имеет возможность представиться, сообщить свои контактные данные (адрес, номер телефона), изложить суть вопроса и получить соответствующее разъяснение. Разговор с абонентом записывается. Обращения, поступившие по телефонной линии, рассматриваются в соответствии с законодательством РФ.