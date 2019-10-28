Добрые новости
28 октября,
2019
Новости

В Томском районе открылся детсад, опечатанный ранее из-за вспышки инфекции

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Приставы открыли детский сад в селе Октябрьском Томского района. Административное наказание прекращено досрочно по решению суда в связи с устранением нарушений, сообщает пресс-служба судебных приставов.


Деятельность детсада приостановили на 60 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил и СанПиН, выявленных Роспотребнадзором после вспышки кишечной вирусной инфекции. Так, в одной из групп отсутствовал дезинфицирующий раствор для туалета, а часть кроватей стояла вплотную друг к другу. По данным Роспотребнадзора, от вспышки ротавирусной инфекции пострадали больше 15 детей. 


Администрация устранила нарушения. Повторная проверка Роспотребнадзора недочетов также не выявила.


Суд вынес постановление о прекращении административного наказания и возобновлении деятельности учреждения. Сотрудник отдела судебных приставов по Томскому району незамедлительно выехал в детский сад и снял печати с дверей здания.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.