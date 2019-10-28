В Томском районе открылся детсад, опечатанный ранее из-за вспышки инфекции

Приставы открыли детский сад в селе Октябрьском Томского района. Административное наказание прекращено досрочно по решению суда в связи с устранением нарушений, сообщает пресс-служба судебных приставов.





Деятельность детсада приостановили на 60 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил и СанПиН, выявленных Роспотребнадзором после вспышки кишечной вирусной инфекции. Так, в одной из групп отсутствовал дезинфицирующий раствор для туалета, а часть кроватей стояла вплотную друг к другу. По данным Роспотребнадзора, от вспышки ротавирусной инфекции пострадали больше 15 детей.







Администрация устранила нарушения. Повторная проверка Роспотребнадзора недочетов также не выявила.





Суд вынес постановление о прекращении административного наказания и возобновлении деятельности учреждения. Сотрудник отдела судебных приставов по Томскому району незамедлительно выехал в детский сад и снял печати с дверей здания.