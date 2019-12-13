В томском МВД создали отделение айтишников для борьбы с наркобизнесом в Сети

В управлении наркоконтроля регионального МВД появилось отделение, которое будет заниматься борьбой с продажей наркотических веществ через интернет. Оно приступит к работе с 2020 года.
По словам начальника управления наркоконтроля областного УМВД Николая Абрашкина, приказ о формировании отделения IT-технологий уже подписал начальник томской полиции Демьян Лаптев.
Правоохранители считают главной проблемой для выявления и раскрытия преступлений в интернете бесконтактный способ коммуникации и сбыта. Наркобизнес активно использует информационные технологии для распространения веществ, рекламы, вербовки продавцов и курьеров.
«Исходя из анализа данных органов системы здравоохранения и правоохранителей оперативная обстановка в сфере наркопреступности в регионе в 2019 году остается сложной. Большинство преступных сообществ для распространения запрещенных веществ используют теневые интернет-площадки», — говорит замгубернатора по безопасности Игорь Толстоносов.
На федеральном уровне для борьбы с наркобизнесом в Сети по поручению президента готовятся поправки в законодательство. Речь идет о внедрении уголовной ответственности за склонение к потреблению или пропаганду наркотиков в интернете.
«МВД России также поставлена задача создать в ведомстве штатные подразделения, специализирующихся на пресечении наркопреступлений с использованием телекоммуникационных технологий. Это относится и к территориальным управлениям по контролю за оборотом наркотиков, в связи с чем региональному УМВД необходимо обеспечить качественное выполнение поручения главы государства», — добавил Игорь Толстоносов.
Отметим, по официальной статистике, с начала 2019 года в Томской области зарегистрировано 1640 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (+31,8 %, за этот же период 2018 года — 1244 преступления), изъято более 121 кг наркотиков (+125,4 %, за этот же период 2018-го — 54 кг). К уголовной ответственности привлекли 448 человек. По данным органов здравоохранения, в 2019 году в регионе зарегистрировано 179 фактов отравления наркотиками (в 2018-м — 170), 36 случаев.