В томском МВД создали отделение айтишников для борьбы с наркобизнесом в Сети

В управлении наркоконтроля регионального МВД появилось отделение, которое будет заниматься борьбой с продажей наркотических веществ через интернет. Оно приступит к работе с 2020 года.





По словам начальника управления наркоконтроля областного УМВД Николая Абрашкина, приказ о формировании отделения IT-технологий уже подписал начальник томской полиции Демьян Лаптев.





Правоохранители считают главной проблемой для выявления и раскрытия преступлений в интернете бесконтактный способ коммуникации и сбыта. Наркобизнес активно использует информационные технологии для распространения веществ, рекламы, вербовки продавцов и курьеров.





«Исходя из анализа данных органов системы здравоохранения и правоохранителей оперативная обстановка в сфере наркопреступности в регионе в 2019 году остается сложной. Большинство преступных сообществ для распространения запрещенных веществ используют теневые интернет-площадки», — говорит замгубернатора по безопасности Игорь Толстоносов.