В томском Госархиве покажут документы времен Гражданской войны в России

В Государственном архиве Томской области пройдет документальная выставка «Кто не за нас, тот против нас. Нет безразличных: правда с нами», посвященная истории Гражданской войны в России. Об этом сообщает пресс-служба Госархива.







«На выставке покажут документы областного Госархива за 1917-1922 годы, — рассказала ТВ2 автор выставки и работник архива Ольга Хмельницкая. — Это документы разных властей, сменявших друг друга в период Гражданской войны. Через них мы расскажем о борьбе идей, политических решениях и повседневной жизни людей. Будут раскрыты и несколько томских сюжетов. Например, о движении областников и золоте Колчака».





Выставка откроется 21 февраля в 16:00 в выставочном зале Государственного архива Томской области по адресу ул. Водяная, 78.