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20 февраля,
2019
Новости

В томском Госархиве покажут документы времен Гражданской войны в России

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Государственном архиве Томской области пройдет документальная выставка «Кто не за нас, тот против нас. Нет безразличных: правда с нами», посвященная истории Гражданской войны в России. Об этом сообщает пресс-служба Госархива.


«На выставке покажут документы областного Госархива за 1917-1922 годы, — рассказала ТВ2 автор выставки и работник архива Ольга Хмельницкая. — Это документы разных властей, сменявших друг друга в период Гражданской войны. Через них мы расскажем о борьбе идей, политических решениях и повседневной жизни людей. Будут раскрыты и несколько томских сюжетов. Например, о движении областников и золоте Колчака».


Выставка откроется 21 февраля в 16:00 в выставочном зале Государственного архива Томской области по адресу ул. Водяная, 78.  

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