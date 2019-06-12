В томском Академгородке жители остались без воды

Сегодня утром в редакцию ТВ2 обратились несколько жителей Академгородка. В домах района нет ни горячей, ни холодной воды.

В управляющей компании, которая обслуживает Академгородок, на звонки никто не отвечает.





В «Томскводоканале» нам сказали, что район не обслуживается компанией.





«В Академгородке собственная электросистема, водозабор и система трубопроводов. «Томскводоканал» Академгородок никогда не обслуживал», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью ООО «Томскводоканал» Юлия Перковская.





ТВ2 удалось выяснить причину отсутствия воды. В дежурно-диспетчерской службе Томска сказали, что произошла авария на электросетях, не работали насосы. В ближайшее время авария будет устранена и жители района получат воду.





Академгородок — микрорайон в Советском районе Томска, в котором расположены научные институты ТНЦ СО РАН, объекты особой экономической зоны, жилые дома и объекты соцкультбыта. В районе проживает больше 17 тысяч жителей.