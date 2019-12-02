В томских почтовых отделениях появились ящики для писем Деду Морозу

В отделениях «Почты России» начали работать ящики для сбора писем Деду Морозу. Отправить письмо в Великий Устюг можно до конца декабря, сообщает пресс-служба почты.





«Все письма и открытки Деду Морозу будут собраны в одну большую посылку и отправлены в резиденцию зимнего волшебника. В прошлом году из Томской области было отправлено в Великий Устюг более 1,5 тысяч писем. В целом в 2018 году «Почта России» доставила свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых», — говорится в сообщении.





В «Почте России» уточняют: чтобы новогодний волшебник смог получить письмо, нужно верно указать адрес на конверте и не забыть о марке. «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза», — верный адрес послания.