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30 июля,
2019
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В томские университеты подали более 62 тысяч заявлений

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Абитуриенты подали в томские вузы свыше 62 тысяч заявлений, сообщает портал областной администрации.


44 тысячи заявлений подано на очную форму программ бакалавриата и специалитета, в рамках которых предусмотрено 5662 бюджетных места. Среди абитуриентов 566 человек получили по сто баллов по ЕГЭ или вступительным испытаниям вузов, являются победителями и призерами олимпиад. 10 296 заявлений было подано на программы магистратуры. По ним предусмотрено 3289 бюджетных мест.


Среди заявлений на платное обучение 6962 подано на программы бакалавриата и специалитета, 885 — магистратуры.


В Томске функционируют несколько университетов: классический (ТГУ), политехнический (ТПУ), медицинский (СибГМУ), архитектурно-строительный (ТГАСУ), педагогический (ТГПУ), систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), а также четыре филиала иногородних вузов: Академии правосудия, Томский сельскохозяйственный институт, Северский технологический институт, Томский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. В этом году вузы смогут принять на бюджет 9450 абитуриентов, в том числе 8712 человек по очной форме обучения.


Об особенностях приема в томские университеты в 2019 году читайте здесь.

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