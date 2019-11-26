В Томске женщину с детской коляской не пустили в деловой центр

К томскому омбудсмену Елене Карташовой обратились молодая томичка и рассказала, что администрация одного делового центра отказалась ее пускать в здание. Об этом сообщается на сайте аппарата областного уполномоченного по правам человека.

10 октября томичка с годовалым ребенком пришла в деловой центр, находящийся в центре Томска, чтобы попасть на прием к юристу, который предоставлял свои услуги на третьем этаже.





На первом этаже здания вахтер и администратор сообщили ей, что вход в здание с колясками запрещен и предложили оставить коляску и ребенка с ними. Данное требование они обосновали тем, что коляской можно загрязнить и повредить полы и лифт. Молодая мать отказалась оставить коляску и ребенка с незнакомыми людьми и вошла в лифт, на что сотрудник бизнес-центра с применением силы вывел женщину с ребенком из лифта и отключил лифт.





Женщина смогла попасть в деловой центр только после вмешательства вызванного ею сотрудника полиции. Она обратилась к омбудсмену, так как посчитала, что администрация бизнес-центра нарушила закон и должна быть привлечена к ответственности, чтобы не допустить в дальнейшем нарушения прав в том числе и маломобильных граждан.





В свою очередь, Елена Карташова согласилась с позицией заявительница и отметила, что администрация делового центра не имеет права не пропускать тех, что кто пришел с детскими колясками.





В итоге информация о нарушении прав была направлена в прокуратуру Советского района города Томска с просьбой провести проверку законности действий сотрудников бизнес-центра и принять соответствующие меры. Прокуратура внесла представление собственнику делового центра с требованием устранить допущенные нарушения.







Как уточнили ТВ2 сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Томской области, бизнес-центр, в который не хотели пускать женщину с ребенком, называется «Россия».

