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28 сентября,
2019
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В Томске завели уголовное дело за рубку леса в Тимирязево

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Природоохранная прокуратура совместно с департаментом лесного хозяйства провела выездную проверку на территории Тимирязевского лесничества и по результатам передала в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела, сообщается на сайте ведомства.


«В ходе обследования лесного фонда обнаружены незаконно срубленные сосны, осины, лиственницы. На месте рубки имелись свежие пни и следы колесной большегрузной техники, были разбросаны вершинные части деревьев. Ущерб лесному фонду составил практически миллион рублей», – говорится в сообщении.


Сейчас на основании материалов прокуратуры следователи завели уголовное дело за «незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере».

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