В Томске завели уголовное дело за рубку леса в Тимирязево

Природоохранная прокуратура совместно с департаментом лесного хозяйства провела выездную проверку на территории Тимирязевского лесничества и по результатам передала в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела, сообщается на сайте ведомства.





«В ходе обследования лесного фонда обнаружены незаконно срубленные сосны, осины, лиственницы. На месте рубки имелись свежие пни и следы колесной большегрузной техники, были разбросаны вершинные части деревьев. Ущерб лесному фонду составил практически миллион рублей», – говорится в сообщении.





Сейчас на основании материалов прокуратуры следователи завели уголовное дело за «незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере».