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29 июля,
2019
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В Томске завели уголовное дело из-за несанкционированных сливов на Степановке

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Прокуратура Кировского района проверила факты несанкционированных сливов канализационных стоков в поселке Степановка, сообщается на сайте ведомства.


Во время проверки выяснилось, что сточные воды неоднократно сбрасывались на рельеф местности с территории бесхозной канализационной насосной станции, расположенной в районе улиц Б. Хмельницкого и переулка Степановский. Общая площадь загрязнения составила 146 квадратных метров, а ущерб окружающей среде специалисты оценили в 560 тысяч рублей.


«По итогам проверки прокурор района Владислав Шумихин направил собранные материалы в ОМВД по Кировскому району Томска для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли)», — сообщили в прокуратуре.


Сейчас по этому факту возбудили уголовное дело, ведомство взяло на контроль его расследование. 


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