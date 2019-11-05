В Томске зарплаты чиновников вырастут на 4,3 %

«Проект решения предусматривает увеличение должностных окладов муниципальных служащих с 1 октября 2019 года на 4,3 % – с 447,7 до 467 тысяч рублей на одну штатную единицу в год. <...> Решение затронет 15 тысяч человек», — сообщила заместитель мэра Томска Ирина Ярцева.





Как отмечается в материалах, опубликованных на сайте Думы, 22 млн на повышение зарплат выделил областной бюджет. Еще шесть миллионов рублей выделили из городского бюджета. Эти деньги нашли «путем перераспределения экономии, сложившейся по отдельным мерам социальной поддержки в связи с уменьшением прогнозного среднегодового количества получателей».





В итоге 26 депутатов проголосовали «за» принятие решения, один депутат — «против».