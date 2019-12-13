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13 декабря,
2019
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В Томске заработал каток на Мавлюкеевском озере

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томский государственный университет увеличил площадь катка, расположенного на Мавлюкеевском озере. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В Томске заработал каток на Мавлюкеевском озере

«В этом году ледовое покрытие составило 10 тыс. кв. м. Таким образом, каток стал одним из самых больших природных катков в России», — говорится в сообщении.


Годом ранее площадь ледовой поверхности озера, на которой можно было кататься на коньках, составляла 9 тыс. кв. м.

По словам проректора ТГУ по социальной деятельности Сергея Кулижского, идею организовывать катание на Мавлюкеевском озере пять лет назад предложили студенты.


!В первый же год это место сразу стало любимым как для учащихся ТГУ, в особенности наших иностранных студентов из теплых стран, так и для многих других жителей Томска. За первый сезон каток посетили несколько десятков тысяч человек», — сказал Кулижский.

У озера установили теплую раздевалку, пункт проката коньков, горку, елку и иллюминацию.


В будни каток работает до 22:00, в выходные и праздники - до 23:00.

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