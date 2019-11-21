Добрые новости
21 ноября,
2019
1
фото
Новости

В Томске заработал каток на «Буревестнике»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Это первый каток, расположенный на 19-й Гвардейской дивизии, 20/1, который в этот зимний сезон заработал в Кировском районе. Всего на территории района будет работать восемь катков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске заработал каток на «Буревестнике»

По словам предпринимателя, который обслуживает каток уже более 10 лет, заливка льда на хоккейной коробке на стадионе «Буревестник» проводилась на прошлой неделе. Сейчас лед полностью готов к приему детей и взрослых. Каток работает в будни с 12.00 до 22.00, в выходные с 10.00 до 22.00.


Со своими коньками вход для детей до 7 лет бесплатный, для всех остальных рядом с катком предусмотрен платный прокат коньков. Каток будет принимать отдыхающих при температуре не ниже -20 градусов, в более холодную погоду он работать не будет.


Отмечается, что в конце ноября-начале декабря на территории Кировского района откроется еще семь катков, подготовка льда на которых пока продолжается. Это катки на территории Мавлюкеевского озера (пер. Буяновский, 3а), в Сквере студенческих отрядов (ул. Красноармейская, 122), два катка зальют возле лицея № 1 (ул. Нахимова, 30) и по адресам: ул. Энергетиков, 6 (микрорайон Степановка), ул. Ф. Лыткина, 8 (ТУСУР) и в деревне Лоскутово (ул. Ленина, 1а).

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.