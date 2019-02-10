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10 февраля,
2019
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Новости

В Томске запустили бесплатные курсы по дайвингу

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Спортивно-технический клуб аквалангистов «Наяда» (ТУСУР) проводит открытые уроки по дайвингу. Об этом сообщается в группе клуба во «ВКонтакте». Занятия будут идти весь февраль. 


Организаторы готовы познакомить желающих с теоретическими и практическими аспектами дайвинга. Всех, кто не умеет плавать, предварительно обучают, а также предоставляют экипировку для погружений. По мере развития навыков и участия в мероприятиях клуба начинающие дайверы могут получить удостоверения международного стандарта, участвовать в городских, областных и всероссийских соревнованиях, погружаться на открытой воде и подо льдом, участвовать в очистке местных водоемов и в экспедициях «Наяды».

Занятия проходят по средам в 19:00 по адресу пр. Кирова, 56а. Необходима предварительная запись через сообщения группы «ВКонтакте».

В Томске запустили бесплатные курсы по дайвингу
Фото: Клуб аквалангистов ТУСУРа «Наяда»

Дайв-клуб «Наяда» периодически участвует в различных городских акциях, в том числе и по очистке водоемов. В 2018 году дайверы освобождали от мусора Сенную Курью, Нефтехимовское озеро и Белое озеро. В акциях также были задействованы дайверы из Томского политехнического университета — клуб «Афалина», где с 16 февраля также проводятся курсы по дайвингу. Бесплатное участие — для студентов Политеха.

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