В Томске запустили бесплатные курсы по дайвингу

Спортивно-технический клуб аквалангистов «Наяда» (ТУСУР) проводит открытые уроки по дайвингу. Об этом сообщается в группе клуба во «ВКонтакте». Занятия будут идти весь февраль.





Организаторы готовы познакомить желающих с теоретическими и практическими аспектами дайвинга. Всех, кто не умеет плавать, предварительно обучают, а также предоставляют экипировку для погружений. По мере развития навыков и участия в мероприятиях клуба начинающие дайверы могут получить удостоверения международного стандарта, участвовать в городских, областных и всероссийских соревнованиях, погружаться на открытой воде и подо льдом, участвовать в очистке местных водоемов и в экспедициях «Наяды».





Занятия проходят по средам в 19:00 по адресу пр. Кирова, 56а. Необходима предварительная запись через сообщения группы «ВКонтакте».