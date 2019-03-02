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02 марта,
2019
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В Томске запускают проект Anthropolife: доступно о социальной антропологии

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске запускают проект Anthropolife, где социальные антропологи будут рассказывать всем желающим о том, чем занимается эта наука, и о самых актуальных темах исследований. Встречи будут проводиться при кафедре антропологии и этнологии факультета исторических и политических наук ТГУ в Лаборатории социально-антропологических исследований


Согласно концепции, заявить тему и выступить может любой желающий. Обсудить можно практически что угодно — с антропологической точки зрения. Это могут быть исследования коренных народов, науки и техники, космоса или даже взаимодействия в собственном офисе.


Первая встреча «Антрополог в фэнтезийном мире» состоится 6 марта в 14:00. Докладчицы, студентки-антропологи, расскажут, что такое фэнтези: об истории возникновения и особенностях жанра, связях с мифологией и о вселенной «The Witcher».
Завершат встречу дебаты на тему «Границы между фэнтези и фантастикой».

В Томске запускают проект Anthropolife: доступно о социальной антропологии

Место проведения: проспект Ленина, 34, корпус ТГУ №3, аудитория №30.

Свои предложения по темам семинаров можно отправлять на почту организаторов: seildzhanyzakova@mail.ru


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