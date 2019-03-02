В Томске запускают проект Anthropolife: доступно о социальной антропологии

В Томске запускают проект Anthropolife, где социальные антропологи будут рассказывать всем желающим о том, чем занимается эта наука, и о самых актуальных темах исследований. Встречи будут проводиться при кафедре антропологии и этнологии факультета исторических и политических наук ТГУ в Лаборатории социально-антропологических исследований.





Согласно концепции, заявить тему и выступить может любой желающий. Обсудить можно практически что угодно — с антропологической точки зрения. Это могут быть исследования коренных народов, науки и техники, космоса или даже взаимодействия в собственном офисе.





Первая встреча «Антрополог в фэнтезийном мире» состоится 6 марта в 14:00. Докладчицы, студентки-антропологи, расскажут, что такое фэнтези: об истории возникновения и особенностях жанра, связях с мифологией и о вселенной «The Witcher».

Завершат встречу дебаты на тему «Границы между фэнтези и фантастикой».