В Томске закрывается театр Алевтины Буханченко

20 октября 2019 года в Камерном драматическом театре сыграют последний спектакль и закроют двери. Об этом ТВ2 рассказала создательница театра, его бессменная руководительница, заслуженная артистка России Алевтина Буханченко.

Беды у частного томского театра начались тогда, когда собственник здания, государственное предприятие «Томский Кристалл» с руководством в Москве, повысило арендную плату в 16 раз: с 10 тысяч рублей до 160-ти. Через некоторое время аренда была снижена до 95 тысяч рублей, однако и эта сумма оказалась неподъемной для театра.

Наш театр никогда не финансировался государством, и поэтому, когда нам подняли аренду в 10 раз, мы поняли, что театр не выживет. Потом на фоне этого стресса у меня начались проблемы со здоровьем, врачи диагностировали онкологию. У меня произошел гормональный сбой на нервной почве. Два года как-то мы еще выживали сами. В прошлом году мне к юбилею полмиллиона рублей выделило государство, и я отдала все эти деньги на оплату долгов. А в этом году меня долги задавили. Я попыталась найти преемников, так как не в силах уже тянуть этот непомерный груз, но не получилось.

Сейчас, когда эта надежда не оправдалась и только за подключение отопления надо заплатить 50 тысяч рублей, театр решили закрыть. Плюс у театра протекает крыша и с закрытием по соседству «Киномира» в зрительном зале постоянно холодно зимой.

Алевтина Буханченко рассказала, что собиралась закрыть театр еще летом, но у нее появилась небольшая надежда сохранить театр.

Здание «Киномира» стоит пустым, и поэтому его отапливают по минимуму, — рассказывает Алевтина Буханченко. — И наш театр оказался, как маленький островок на ветру. И даже когда мы платили по 50 тысяч за тепло, все равно было холодно. И зрители уходили, потому что было холодно. Такая вот грустная история.

Камерному театру Алевтины Буханченко почти 30 лет. Первый спектакль, который она поставила вместе со своим мужем Николаем Моховым, был сыгран в 1990 году. В 1991 году «Экспериментальный камерный театр ИНТИМ» начал работать в здании Театра драмы на малой сцене. После трех лет работы в стенах Драмтеатра Алевтина Буханченко и Николай Мохов перебрались в зал кинохроники к/т им. Горького. Творческий состав многие годы свои заработанные деньги тратил на обустройство театра, принимая участие в строительстве.





За время существования театра было поставлено и сыграно более 80 спектаклей. В репертуаре театра много спектаклей-«долгожителей», идущих на сцене более 10 лет.