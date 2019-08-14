В Томске загорелся похоронный магазин. Причина пожара устанавливается

Накануне вечером загорелся павильон по продаже и изготовлению ритуальной продукции на улице Деньяна Бедного. Об этом сообщает МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 20.48, пожар ликвидировали в 21.10.





«Горел дощатый торговый павильон каркасного типа 5х10 м, снаружи обшит сайдингом. К павильону пристроен металлический контейнер, в котором хранилась ритуальная продукция», — из сообщения МЧС.





Сообщается, что в контейнере обгорели венки и крыша павильона. Площадь пожара составила 55 квадратных метров.

В тушении магазина ритуальной продукции участвовали две единицы техники и семь человек.





Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС.