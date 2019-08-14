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14 августа,
2019
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В Томске загорелся похоронный магазин. Причина пожара устанавливается

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

Накануне вечером загорелся павильон по продаже и изготовлению ритуальной продукции на улице Деньяна Бедного. Об этом сообщает МЧС по региону.

В Томске загорелся похоронный магазин. Причина пожара устанавливается

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 20.48, пожар ликвидировали в 21.10.


«Горел дощатый торговый павильон каркасного типа 5х10 м, снаружи обшит сайдингом. К павильону пристроен металлический контейнер, в котором хранилась ритуальная продукция», — из сообщения МЧС.


Сообщается, что в контейнере обгорели венки и крыша павильона. Площадь пожара составила 55 квадратных метров.

В тушении магазина ритуальной продукции участвовали две единицы техники и семь человек.


Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС. 

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