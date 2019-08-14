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В Томске загорелся похоронный магазин. Причина пожара устанавливается
46 минут назад
Накануне вечером загорелся павильон по продаже и изготовлению ритуальной продукции на улице Деньяна Бедного. Об этом сообщает МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 20.48, пожар ликвидировали в 21.10.
«Горел дощатый торговый павильон каркасного типа 5х10 м, снаружи обшит сайдингом. К павильону пристроен металлический контейнер, в котором хранилась ритуальная продукция», — из сообщения МЧС.
Сообщается, что в контейнере обгорели венки и крыша павильона. Площадь пожара составила 55 квадратных метров.
В тушении магазина ритуальной продукции участвовали две единицы техники и семь человек.
Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС.
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