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17 октября,
2019
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В Томске загорелся цех по переработке резины

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пожар произошел в цехе по дроблению резины на улице Ивановского, сообщает ГУ МЧС РФ по Томской области. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

В Томске загорелся цех по переработке резины
Фото: Оксана Дубинец, Регион 70

Сообщение о возгорании в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило 17 октября в 07:23. На момент прибытия первого подразделения шел дым из-под крыши здания. Пожар ликвидировали в 08:35. 


«В результате в цехе частично обгорела линия дробления, обгорели колеса б/у, резиновая крошка. Площадь пожара составила 50 кв. м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении регионального МЧС.


В ликвидации пожара участвовали 30 человек и восемь единиц техники.

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