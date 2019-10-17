В Томске загорелся цех по переработке резины

Пожар произошел в цехе по дроблению резины на улице Ивановского, сообщает ГУ МЧС РФ по Томской области. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

Сообщение о возгорании в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило 17 октября в 07:23. На момент прибытия первого подразделения шел дым из-под крыши здания. Пожар ликвидировали в 08:35.





«В результате в цехе частично обгорела линия дробления, обгорели колеса б/у, резиновая крошка. Площадь пожара составила 50 кв. м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении регионального МЧС.





В ликвидации пожара участвовали 30 человек и восемь единиц техники.